النصر يشكو المصري لاتحاد الكرة ويطالب بوقف القيد (مستندات)





تقدم نادي النصر الرياضي بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد نادي المصري مطالبا فيها بوقف القيد للفريق البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.





أكد نادي النصر في شكواه أن النادي المصري خالف شروط التعاقد في انتقال اللاعب إسلام عيسى ولم يسدد ثلاثة أقساط بقيمة مليوني ونصف المليون جنيه مما تسبب في أزمة ومخالفة لبنود التعاقد.





طالب النصر من اتحاد الكرة بوقف القيد للنادي المصري ومطالبته بدفع الاقساط المتأخرة خاصة أن هناك أقساط تاليه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بمليون ونصف المليون جنيه.





كان إسلام عيسى انتقل في يناير الماضي من نادي النصر إلى النادي المصري مقابل عشرة مليون جنيه.



