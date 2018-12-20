غدا.. دير سيدة صيدنايا بسوريا يفتتح أكبر مغارة وشجرة احتفالاً بأعياد الميلاد

يحتفل دير سيدة صيدنايا للروم الأرثوذكس، بمنطقة صيدنايا بنواحي الشام بسوريا، غداً الجمعة، بأعياد الميلاد، حيث يتم افتتاح أكبر شجرة ومغارة قام بصناعتها مسيحي منطقة صيدنايا السورية.





ويشارك عدد غفير من المنطقة ووفود رسمية حكومية ودينية كبيرة، وسيستمر العمل حتى السادس من شهر يناير المقبل بصفة يوميه من الساعة الرابعة حتى التاسعة ويومي الجمعة والأحد من الساعة ١١ صباحا.





يذكر أن دير سيدة صيدنايا يتبع لكنيسة الروم الأرثوذكس، حيث يقع في أعلى قمم بلدة صيدنايا ويبعد عن دمشق مسافة 30 كم وقد تم إنجاز هذا الدير في عام 547 وتواصلت فيها حياة الرهبنة منذ القرن الخامس الميلادي، وتعيش فيه نحو مائة راهبة ويأتيه الزوار من أنحاء العالم كما توجد مكتبة تضم مئات الكتب والمخطوطات.



