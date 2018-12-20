مساعد وزير الخارجية الأسبق: الصادرات المصرية لأوروبا ارتفعت لـ13 مليار دولار

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن لقاء وزير الخارجية سامح شكري، بفيدريكا موجرينى، مسئولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على العلاقات بين مصر وأوروبا.





وأضاف "بيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الجهة العليا التي تدير اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية هي مجلس المشاركة المصرية الأوربية، على مستوى وزير خارجية مصر، والمفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية.





وتابع أن الاتحاد الاوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، ويستحوذ على 40% من تجارة مصر الخارجية، ولذلك هناك حرص من الجانبين على تدعيم العلاقات.





وأشار إلى أن إشادة "موجريني" بدور مصر في المصالحة الفلسطينية، يأتي استكمالًا لما صدر عن تقرير الاتحاد الأوربي الذي أشاد بمصر، وصفًا إياها بعنصر استقرار المنطقة، وأعلن مواصلته لدعم مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي.





ولفت إلى أن اتفاق الشراكة الأوربي المصري من اعظم ما وقعته مصر، لأنه جعل الاتحاد الأوربي يستوعب أضعاف ما تصدره مصر إليه.



