ننشر حركة تنقلات نواب وسكرتيري مراكز ومدن الإسماعيلية



وتعديل تكليف عيد عكاشة حنفى من العمل رئيسا لقرية أبوخليفة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وتعديل تكليف محمد صبحى عبدالعزيز من العمل سكرتيرا لحي أول للعمل مساعدا لرئيس حى أول.



، وتكليف هيام ظريف عبد ربه من العمل مديرا لإدارة الحاسب الآلى بديوان عام المحافظة للعمل سكرتير لحى أول الإسماعيلية، وندب حسنى عيسى محمود من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة التل الكبير.



وتعديل تكليف رأفت محروس الطباخ من العمل رئيسا لقرية الجزيرة الخضراء للعمل رئيسا لقرية أبوعاشور، وكوثر سالم إبراهيم من العمل رئيسا لقرية أبوطفيلة للعمل رئيسا لقرية أبوخليفة، والأمير عبدالله الأمير من العمل سكرتيرا لقرية أبوطفيلة للعمل رئيسا لقرية أبوطفيلة، ومحمد صالح محمد حسن من العمل رئيسا لقرية سرابيوم للعمل رئيسا لقرية سرابيوم، وأحمد أحمد أبوزيد من العمل رئيسا لقرية كسفريت للعمل رئيسا لقرية هويس سرابيوم، وأحمد محمد عبد الغفار من العمل سكرتيرا لقرية فنارة للعمل رئيسا لقرية كسفريت.



وتكليف ياسر عبد الفتاح عيادة من العاملين بمركز ومدينة التل الكبير للعمل رئيسا لقرية الظاهرية، ونيفين جمال الدين محمد من العاملين بمركز ومدينة القنطرة غرب للعمل سكرتيرا لقرية أبوطفيلة، ومحمد حمدى محمد سلامة من العاملين بمركز ومدينة فايد للعمل سكرتيرا لقرية فنارة، وندب خالد موسى محمود ابراهيم من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية للعمل رئيسا لقرية الجزيرة الخضراء، وندب محمد عبد الفتاح السيد متولى من العاملين بمديرية التربية والتعليم أيضا للعمل رئيسا لقرية السبع آبار الغربية.



أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، حزمة قرارات بشأن إجراء حركة تغيرات وتنقلات لقيادات الصف الثانى من النواب وسكرتيرى الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وتوابعها وقد تضمن القرار تعديل تكليف كل من محمود أحمد الصورى من العمل نائبا لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الإسماعيلية لشؤن القرى، وتعديل تكليف حسن سعد سليمان خليفة من العمل مساعدا لرئيس حى أول الإسماعيلية للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة.