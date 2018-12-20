كفر الشيخ يّسقط المنصورة بثنائية في المظاليم

تمّكن فريق كفر الشيخ بقيادة مديره الفني نبيل محمود رامبو، في إقتناص فوز ثمين، ومستحق، خارج ملعبه، أمام فريق المنصورة بهدفين نظيفين، بالجولة الـ 13 للمجموعة الثانية من دوري الممتاز "ب".

جاء تشكيل المنصورة مكون من : عاطف نصحي وحازم شعيب وأحمد صالح، وأحمد فوزي ومحمد نجاتي، وحمد ابراهيم وابراهيم اسامه ومهاب سعيد، وأحمد راشد وعبدالسميع ابراهيم وجلال الشرقاوي.





ومثّل الكفر في المباراة كلاً من محمد فتحي حارس مرمى، وأحمد ابراهيم وأحمد موسى وأحمد عبد المنعم ومحمود فتحي ونصر البوعي و احمد العبادي وبلال زكرياو محمود صلاح و محمد عبد الله ويوسف حسن.





سجل هدفي الفوز لفريق كفر الشيخ محمد عبدالله في الدقيقه ٣٠ من الشوط الاول وبلال زكريا الفارق في الدقيقه ٤٠ من نفس الشوط.





وفي الشوط الثاني دفع مدرب المنصورة بالثلاثي عادل فكري واسلام سولاري وماهر العشري،ليهدد اسلام سولاري مرمي فريق كفر الشيخ بتصويبه يخرجها حارس كفرالشيخ ليصوبها مره اخره اسلام سولاري يخرجها المدافع في الدقيقه ٦٣.





وحاول فريق المنصورة العودة للقاء عن طريق ماهر العشري الذي أهدر هدف مؤكد بعدما مرّت الكرة من أمام خط المرمي لم يتسطيع ثلاث من لاعبي للمنصورة تسجيلها في الدقيقه ٧١ .





الفوز رفع رصيد الفريق الكفراوي إلى 15 نقطة، بالمركز العاشر، بينما توقف رصيد البرتقالي عند 22 نقطة بالمركز الثالث.





وأدار اللقاء الحكم أحمد العدوى، عاونه أحمد لطفى والهادى صابر وحكم رابع اسلام راشد.





- ترتيب المجموعة الثالثة:





1- الرجاء: 27 نقطة

2- دمنهور: 23 نقطة

3- المنصوره: 22 نقطة

4- بلديه المحله: 21 نقطة

5- طنطا: 21 نقطة

6- الأوليمبي: 21 نقطة

7- أبو قير: 20 نقطة

8- غزل المحله: 20 نقطة

9- الحمام: 16 نقطة

10- كفر الشيخ: 15 نقطة

11- فاركو: 14 نقطة

12- الجزيره: 13 نقطة

13- تلا: 7 نقاط

14- سيدى سالم: 3 نقاط