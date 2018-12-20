تنفيذ 65 حكم "غيابي" وضبط 15 "موتوسيكل" في حملة أمنية مُكبرة بالعاشر من رمضان

شنت الأجهزة الأمنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حملة أمنية مكبرة بالمدينة، لضبط الخارجين على القانون وتنفيذ الأحكام وبسط الرقابة على الحالة المنية بالمدينة.



ترأس الحملة اللواء إيهاب لمعي، نائب مدير أمن الشرقية لقطاع الجنوب ومدينة العاشر من رمضان، واللواء عاطف شعبان، مساعد مدير أمن الشرقية لفرقة العاشر من رمضان، بمشاركة الرائد أحمد عبدالمجيد، نائب مأمور قسم شرطة أول العاشر، والرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول.



وتمكنت الحملة من ضبط وتنفيذ 65 حكم غيابي، فيما تم ضبط متهمين اثنين مطلوبان للتنفيذ عليهما في قضيتي مُخدرات، فضلًا عن التحفظ على 15 دراجة بخارية "موتوسيكل" بدون لوحات معدنية، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة بكل واقعةٍ على حدة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

