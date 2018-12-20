خبير أمني: لاعاصم لنا من الإرهاب إلا بتماسكنا

وجه اللواء محمد زكي، الخبير الأمني، في تعقيبه على مقتل 8 عناصر بحركة حسم خلال مداهمات لأوكار إرهابية، التحية الواجبة لشهداء الوطن، داعيًأ الله أن نتعافي ممن يحاولوا الحيلولة بيننا وبين مستقبلنا وتنميتنا.





وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن هناك تخطيط شرير يستهدف الوطن، وتخطيط أمني مقابل له، فهذا التخطيط الشرير يستهدف طائفة معينة في أعيادهم، موضحًا أن هذه الضربات الإستباقية تعني أن هناك معلومات جاءت من مواطنين شرفاء يسعوا إلى الخير، مشددًا على أن المتابعة والمواجهة لم تسفر عن إصابة أي مدني، وكللت بالنجاح فيه للجانب الخير.





وتابع، أن العملية ليست فقط في مواجهات أمنية تكتيكية، ولابد أن يكون هناك خطة إستراتيجية هام جدًا لتجفيف منابع الإرهاب، أساسها: "لاعاصم لنا في مصر من الإرهاب إلا بتماسكنا"، فنحن بحاجة لتضافر جهود كافة المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلام لمواجهة شاملة للإرهاب.





وأعلنت وزارة الداخلية مقتل عدد من عناصر حركة حسم الإرهابية إثر مداهمات أمنية بمنطقتي المنيب والسلام والواحات.



