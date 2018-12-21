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سياسي عن مشروع الكونجرس بوقف أي تعامل بنكي عالمي مع إيران: "رسالة للإدارة الأمريكية"

الجمعة 21/ديسمبر/2018 - 02:34 ص
سياسي عن مشروع الكونجرس بوقف أي تعامل بنكي عالمي مع إيران: رسالة للإدارة الأمريكية
إسلام براجه
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علّق المحلل السياسي والكاتب الصحافي، إسلام براجه، على مناقشة الكونجرس الأمريكي لمشروع قرار يُوقف أي تعامل بنكي عالمي مع إيران، قائلاً: «الكونجرس الأمريكي يَسعى لِإيصال رِسالة شديدة وواضحة إلى الإدارة الأمريكية».

وأضاف براجه، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي خالد خيري، من واشنطن، أنَّ هذه الرسالة مفادها أننا غير راضين عن حالة من التسامح التي قد تُبدتيها الإدارة الأمريكية مع بعض الحلفاء من الدول الأوروبية والآسيوية في مُعاملاتها المالية والمصرفية مع دولة إيران.

وناقش الكونجرس الأمريكي، مشروع قرار يوقف بموجبه أي تعامل بنكي مع إيران، ويمنع البنوك حول العالم من اجراء أي تحويلات من وإلى إيران.

وجاء تحرك الكونجرس بعد انتقاد أعضائه للإدارة لأنها لم تَشمل هذا الأمر ضمن العقوبات الأميركية الأخيرة.

المزيد عن: عقوبات دونالد ترامب الكونجرس الأمريكي اخبار العالم أمريكا إسلام براجه
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