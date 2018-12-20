يانوفيسكى يقود أول مران للإسماعيلي

ركز المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الإسماعيلى ” سيدومير يانوفيسكى ” على التنظيم الدفاعى وتحرك الفريق ككتلة واحدة فى أول مران يقوده البلجيكى على إحدى الملاعب الفرعية فى العاصمة الكاميرونية ياوندى.





قال ” سيدومير ” من خلال متابعته لمباراة الذهاب من المدرجات أنه لاحظ عدم التمركز الصحيح و اندفاع اللاعبين للهجوم على حساب التنظيم الدفاعى وهو ما يتسبب فى استقبال الفريق لأهداف فى مباراياته.





أضاف أنه سيعمل فى الوقت الحالى على تصحيح الأخطاء التى ظهرت على الفريق فى اللقاءات الأخيرة والعمل على رفع الحمل البدنى للاعبيه حتى يحافظوا على أفضلية نتيجة لقاء الذهاب.





يذكر أن الإسماعيلى قد حقق الفوز على بطل الكاميرون بهدفيين مقابل لاشىء فى المباراة التى أقيمت فى الإسماعيلية منذ أيام قليلة.



