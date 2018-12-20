احتفالًا بالعام الجديد.. حبيب السياسي ينتهي من تصوير "خذها وعد" بدبي
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:18 م
أحمد رمضان متولي
انتهى عندليب الإمارات الفنان حبيب السياسي، من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "خدها وعد" ببن استديو تسجيل إتش برودكشن بأبوظبي، واحد استديوهات القاهرة، والأغنية من كلمات مرهف الحس وألحان الياسي وتوزيع الموسيقي مهند خضر، وهندسة صوت عمرو هاشم والإشراف الفني والإنتاج للمنتج علي الياسي وشركة إتش برودكشن للإنتاج والتوزيع الفني.
وعن فكرة الأغنية وتفاصيلها قال الفنان حبيب
الياسي: أقدم هذه الأغنية كبداية أعمالي الفنية للعام 2019 حيث من المقرر طرحها مع
احتفالات رأس السنة الميلادية، وستكون مفاجأة لجمهوري ومتابعيني، خاصة وأنها ستايل
جديد أقدمه للمرة الأولى في قالب شبابي رومانسي، وهناك نية قوية من الشركة المنتجة
لتصويرها في مختلف الأماكن والمعالم السياحية والهامة بدبي بدولة الإمارات.
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