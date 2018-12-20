سبق – السعودية | نائب وزير الحج يستقبل مفتي جمهورية قيرغيزستان

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استقبل نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه بمكة المكرمة اليوم، مفتي جمهورية قيرغيزستان مقصد بيك توقطوموشيف، والوفد المرافق له.



وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والتطرق للخدمات والتسهيلات التي تتشرف وزارة الحج والعمرة بتقديمها للحجاج والمعتمرين.



وقال "مشاط": جميع القطاعات الحكومية في المملكة تجند طاقاتها وإمكاناتها لتسهيل جميع الخطوات والإجراءات لتمكين الحجاج من أداء مناسك الحج بكل يسر وراحة واطمئنان.



من جهته، أشاد مفتي قيرغيزستان بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لضيوف الرحمن، إضافة إلى التوسعات الكبيرة في المسجد الحرام ومشاريع الخدمات والبنية التحتية في المشاعر المقدسة؛ التي ساهمت بشكل كبير في تنظيم أعمال الحج وسلامة ضيوف الرحمن.



المصدر:- صحيفة سبق

