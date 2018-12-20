البورصة الكويتية تغلق بالمنطقة الحمراء في نهاية التداولات اليوم

أغلقت البورصة الكويتية في المنطقة الحمراء بنهاية التداولات اليوم الخميس، حيث تراجع المؤشر العام 0.84%، وهبط المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.29% و1.1% على الترتيب.





وقال المُحلل الفني لسوق المال نواف العون لـ"مباشر"، إن إقفالات اليوم تم معها كسر المؤشرات لنقاط الدعم، وبالتالي فإن الحال أصبح في وضع استمرار الهبوط إلى 5065 نقطة للمؤشر العام، و5260 نقطة للمؤشر الأول، و4690 نقطة للرئيسي.





وسجلت مؤشرات 9 قطاعات هبوطاً اليوم بصدارة السلع الاستهلاكية بنسبة 4.7%، فيما ارتفع مؤشران فقط عند الإغلاق وهما التأمين والتكنولوجيا، حيث ارتفع الأول 0.17% وسجل الثاني نمواً نسبته 4.55%.





وتصدر سهم "ورقية" القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بانخفاض نسبته 10%، فيما تصدر سهم "العيد" القائمة الخضراء بنمو معدله 10%.





وقفزت سيولة البورصة اليوم 378.6% إلى 158.84 مليون دينار مقابل 33.19 مليون دينار بالأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 186.6% إلى 325.74 مليون سهم مقابل 113.67 مليون سهم بجلسة الأربعاء.





وتصدر سهم "الكويت الوطني" نشاط التداولات على كافة المستويات بكميات بلغت 61.46 مليون سهم بقيمة 51.12 مليون دينار، متراجعاً 1.19% عند سعر 830 فلساً.





الجدير بالذكر أن جلسة اليوم، وهي الجلسة التي تسبق المرحلة الثانية من الإدراج في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، جاءت مشابهة بشكل كبير جلسة 20 سبتمبر الماضي وهي الجلسة التي سبقت الإدراج في المرحلة الأولى، لكن التشابه بين الجلستين جاء فقط من حيث التداولات بينما كان أداء جلسة 20 سبتمبر 2019 إيجابي على مستوى المؤشرات.



