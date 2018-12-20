عاجل.. الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

الشرطة السودانية، اليوم الخميس، الغاز المسيل للدموع على أكثر من 500 متظاهر وسط الخرطوم، نقلا عن قناة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب العشرات بجروح متفاوته وحالات اختناق، اليوم الخميس، في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الأربعاء، والتي انطلقت من بلدة عطبرة وبلديات في شمال احتجاجا على غلاء الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ووصلت الاحتجاجات بعد ظهر اليوم، إلى قلب العاصمة مع خروج طلاب جامعة الخرطوم والنيلين، للتظاهرة، حيث أطلقت الشرطة عليهم الغاز المسيل للدموع، كما تجددت الاحتجاجات الشعبية في عطبرة.