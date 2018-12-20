الإسماعيلي يحقق "الكلين شيت" رقم 60 في مشاركاته الأفريقية

استطاع الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، أن يحافظ على شباكه نظيفة أثناء مواجهة ميساجيردى نجوزى البوروندى، فى ذهاب الدور التمهيدى الأول بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم التى أقيمت يوم 28 نوفمبر الماضى.





وحقق الدراويش خلال هذا اللقاء الـ ” كلين شيت ” رقم 60 خلال مشاركاته الأفريقية التى بدأت موسم 69 / 70، التى توج بها الفريق بطلًا لدورى أبطال أفريقيا كأول ناد عربى فى تاريخ المسابقة.





فى حين قام البوروندى سيدروك رافى لاعب ميساجير دى نجوزى، فى هز شباك الإسماعيلى خلال لقاء الإياب بين الفريقين الذى أقيم على ملعب الإسماعيلية يوم 5 ديسمبر الجارى، من ضربة جزاء.





ويحمل هذا الهدف رقم 60 فى مرمى الدراويش خلال منافساته بدورى أبطال أفريقيا.