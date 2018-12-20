"قعدة قهاوي" برنامج جديد على "النهار" لـ ماريو أشرف قريبًا

يستعد الإعلامي الشاب ماريو أشرف، لتقديم برنامج جديد بعنوان "قعدة قهاوي"، من المقرر عرضه على شاشة قنوات "النهار" بداية من العام الجديد، بواقع حلقة أسبوعيًا في تمام السابعة مساءً.

"قعدة قهاوي"، برنامج تلفزيوني في يدور في إطار اجتماعي ترفيهي، يتطرق إلي العديد من المواضيع العامة والهامة، كما يمكن اعتباره يمثل "الحوارات والمواضيع التي تدور بين الأصدقاء علي القهاوي"، مع مزيج من "اللعب والطبخ والتسلية وغيرها".

"ماريو" حاصل علي بكالوريوس سياحة وفنادق قسم طيران جوي لعام ٢٠١٥، وكان يعمل كمصور فوتوغرافي.