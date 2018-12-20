ننشر صور جولة "السيسي" التفقدية بهضبة الجلالة

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، فجر اليوم، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس تضمنت مدينة الجلالة بالعين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحي، وكذلك المنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ومصنع الرخام العالمي بالجلالة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي لهذا المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات، التي تهدف إلى إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية في المنطقة، فضلاً عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تساهم في تحقيق التنمية بهذه المنطقة.





كما توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات، وتقوم بتنفيذها أكثر من 100 شركة مصرية وطنية ومكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





وذكر السفير بسام راضي أن الرئيس أشاد بالجهود المبذولة لإنجاز هذه المشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر، منوهاً سيادته إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، توفر حياة كريمة ومستقبلاً أفضل لأبناء الشعب المصري.



