"زاب ثروت" في حفل غنائي بجامعة النيل الأهلية احتفالًا بالكريسماس.. الليلة

يستعد فنان الراب الشهير "زاب ثروت"، مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر، لإحياء واحدة من أقوى الحفلات الغنائية بجامعة النيل الأهلية على مسرح الجامعة الرئيسي بمقر الجامعة بالشيخ زايد، بمناسبة احتفالات الكريسماس، بحضور عدد كبير من الطلاب وعمداء الكليات وأولياء الأمور، ويشارك في الحفل أيضا DJ Feedo، وعازف الكمان مهاب حسين.

الجدير بالذكر أن الحفل من تنظيم وإعداد إتحاد طلبة جامعة النيل، إيمانا منهم بأهمية الغناء في سمو الروح.