ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"زاب ثروت" في حفل غنائي بجامعة النيل الأهلية احتفالًا بالكريسماس.. الليلة

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:07 م
زاب ثروت في حفل غنائي بجامعة النيل الأهلية احتفالًا بالكريسماس.. الليلة
زاب ثروت
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

يستعد فنان الراب الشهير "زاب ثروت"، مساء اليوم الخميس 20 ديسمبر، لإحياء واحدة من أقوى الحفلات الغنائية بجامعة النيل الأهلية على مسرح الجامعة الرئيسي بمقر الجامعة بالشيخ زايد، بمناسبة احتفالات الكريسماس، بحضور عدد كبير من الطلاب وعمداء الكليات وأولياء الأمور، ويشارك في الحفل أيضا DJ Feedo، وعازف الكمان مهاب حسين.

 

الجدير بالذكر أن الحفل من تنظيم وإعداد إتحاد طلبة جامعة النيل، إيمانا منهم بأهمية الغناء في سمو الروح.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
x
19:00
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
1
x
14:20
0
الحزم
الفيصلي
x
16:50
الوحدة