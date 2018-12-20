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عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع مهاجم مليلية لمدة 3 مواسم

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:01 م
عاجل.. ريال مدريد يتعاقد مع مهاجم مليلية لمدة 3 مواسم
مزيان
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ريهام عبد المحسن
 
تعاقد ريال مدريد الإسباني مع محمد ميزيان مهاجم ديبورتيفو مليلية الذي واجه الفريق الملكي في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا مؤخرًا.

وأكدت صحيفة ماركا الإسباني بأن المهاجم الإسباني الشاب ذو الأصول المغربية محمد ميزيان صاحب الـ18 عامًا اجتاز الفحوصات الطبية في ريال مدريد ووقع على عقود انتقاله للنادي الملكي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميزيان وقع عقدًا مدته 3 سنوات مع ريال مدريد وسيحصل مليلية على مبلغ مالي لم يتم الكشف عنه حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد واجه صعوبة في التوقيع مع ميزيان بسبب تغيير وكلاء أعماله والذين كانوا لا يرغبون في رحيله حاليا.

يذكر أن برشلونة وعدة أندية إسبانية أخرى كانوا يراقبون ميزيان إلا أن ريال مدريد استطاع الحصول على اللاعب.
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