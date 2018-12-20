ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زمالك 99 يتعادل مع الأهلي سلبيًا في قمة بطولة الجمهورية

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 05:03 م
زمالك 99 يتعادل مع الأهلي سلبيًا في قمة بطولة الجمهورية
طباعة
رامي بشاي
 

تعادل فريق الكره بنادي الزمالك مواليد 99 بقيادة وليد عبداللطيف، مع الأهلي سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب النادي بالقلعة البيضاء، بالجولة السابعة عشرة من بطولة الجمهوريه للناشئين.

 

سيطر الزمالك على معظم فترات اللقاء، واضاع الفريق هدفين محققين عن طريق هاني رشدي وحسين فيصل بالشوط الاول، كما أضاع مهاب أشرف فرصة هدف محقق تصدت له العارضة،في الشوط الثاني

يذكر أن فريق الزمالك يديره فنيا وليد عبداللطيف ويساعده أحمد غانم سلطان وأيمن الطويل مدربا للحراس.

المزيد عن: قمة دوري 99 دوري الجمهورية 99 الزمالك يتعادل مع الأهلي الزمالك والأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
x
19:00
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
1
x
14:20
0
الحزم
الفيصلي
x
16:50
الوحدة