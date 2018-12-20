زمالك 99 يتعادل مع الأهلي سلبيًا في قمة بطولة الجمهورية

تعادل فريق الكره بنادي الزمالك مواليد 99 بقيادة وليد عبداللطيف، مع الأهلي سلبيا بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب النادي بالقلعة البيضاء، بالجولة السابعة عشرة من بطولة الجمهوريه للناشئين.

سيطر الزمالك على معظم فترات اللقاء، واضاع الفريق هدفين محققين عن طريق هاني رشدي وحسين فيصل بالشوط الاول، كما أضاع مهاب أشرف فرصة هدف محقق تصدت له العارضة،في الشوط الثاني

يذكر أن فريق الزمالك يديره فنيا وليد عبداللطيف ويساعده أحمد غانم سلطان وأيمن الطويل مدربا للحراس.