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شاهد.. البرومو التشويقي الأول لكليب رامي جمال الجديد "البرد" (فيديو)

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 04:59 م
شاهد.. البرومو التشويقي الأول لكليب رامي جمال الجديد البرد (فيديو)
رامي جمال
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أحمد رمضان متولي
 

طرح الفنان رامى جمال،  بالتعاون مع شركة "نجوم ريكوردز" البرومو التشويقى الأول من كليبه الجديد "البرد"، والذى قام بتصويره فى لندن وسيتم طرحه خلال أيام، وظهر "جمال" خلال البرومو وهو يعزف على البيانو فى جو من التشويق.

 

وأغنية "البرد" من كلمات الشاعر الغنائى  أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع يحيى يوسف، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج كريم نجيب، فى التعاون الرابع على التوالي بينه وبين رامى جمال بعدما قدما الثنائى من قبل 3 كليبات وهم  "مافيش منها" و"ماتظلمنيش" و"تعيشى ليا"، من ألبومه الأخير "ليالينا".

 

وكان رامى جمال قد قام مؤخراً بتجديد تعاقده مع "نجوم ريكوردز" لمدة 5 سنوات إضافية، ويعمل حالياً على التحضير لألبومه الغنائى الجديد والمقرر أن يكون فى الأسواق في صيف 2019.

 

يذكر أن رامى جمال طرح "ليالينا"، والذى ضم 17 أغنية والذى حقق نجاحاً كبيراً وتصدر المبيعات لفترات طويلة، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدى، وتميم.

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