نيمار: سعيد بمواجهة مانشستر يونايتد ونجومه يمتلكون عقلية الفوز

أعرب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أن عن سعادته بمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا وأكد أن نجومه يمتلكون عقلية الفوز على الرغم من رحيل جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق.

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: "نعرف الجودة التي يمتلكها مانشستر يونايتد ونعرف أن لديه نجوم يمتلكون عقلية الفوز".

وأضاف: "لقد تغير المدرب وسيكون هناك أسلوب لعب مختلف، نعرف الجودة التي يمتلكونها، سوف نخوض مباراتين عظيمتين بين فريقين كبيرين".

وتابع: "من دواعي سروري أن ألعب أمام اليونايتد، أنا سعيد جدًا بأنني سأواجهه".

وعن العلاقة بينه وبين زميليه إدينسون كافاني وكيلياين مبابي، قال نيمار : "نحن سعداء للغاية، الترابط بيننا يصبح أفضل في كل مباراة، نحن نتعرف على بعضنا أكثر بمرور الوقت".

واختتم نيمار تصريحاته قائلاً : "هدفنا هو أن يكون كل منا سعيد بتقديم المساعدة للآخرين من أجل التسجيل، نحب أن ننهي المباريات بشكل جيد، هدفنا دائمًا هو الفوز بالمباريات".