فيفي عبده عن هجوم تامر أمين عليها: "معرفش حد بالاسم ده"

صرحت الفنانة فيفي عبده، بأنها لا تعرف من هو تامر أمين، حتى ترد على الهجوم الذي وجهه الأول في حقها.

وقالت الفنانة فيفي عبده، إنها لا تعلم شخصاً يدعى تامر أمين كي ترد عليه، بحسب قولها، وذلك تعليقاً منها على سخرية الإعلامي من قرار عودتها للرقص.

جاء ذلك الهجوم من الإعلامي تامر أمين، في حلقة، أمس، من برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار".

يذكر أن تامر أمين، سخر من قرار "عبده" قائلاً: "لا أعلم كيف يفكر هؤلاء الأشخاص، وكيف يعبث الشيطان بعقولهم: "الست عطيات تبلغ من العمر 65 سنة ودي الحقيقة مش بدعي، والستات في السن ده وصلت بالعمر إلى أرذله.. والمفروض تفكر في آخرتها وكيف تنهي حياتها بشكل كويس".