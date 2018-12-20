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الجبلاية تستنجد بالنيجر قبل مواجهة نيجيريا وديًا

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 04:52 م
الجبلاية تستنجد بالنيجر قبل مواجهة نيجيريا وديًا
منتخب مصر
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علي نبوي
 

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا اليوم إلى اتحاد النيجر، من أجل الموافقة على تعديل موعد مباراة الطرفين، بالتصفيات الإفريقية.

ويأتي طلب الجبلاية، خاصةً بعد أن تلقى موافقة رسمية من الاتحاد النيجيري، على ملاقاة المنتخب الوطني وديًا يوم 26 مارس المقبل.

وكان منتخب النيجر، حدد موعد 26 مارس لمواجهة مصر ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات لبطولة الإمم الإفريقية العام المقبل.

واشتمل الخطاب على رغبة الجانب المصري، في تعديل موعد المباراة لتُقام يوم 23 مارس، من أجل القدرة على مواجهة نيجيريا ضمن الأجندة الدولية.

وتأكد صعود المنتخب الوطني برفقة المنتخب التونسي، عقب احتلالهما صدارة المجموعة العاشرة بالتصفيات دون النصر لأخر جولتين بالتصفيات.
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