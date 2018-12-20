البورصة الأمريكية تواصل التراجع في مستهل التعاملات اليوم الخميس

تراجعت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الخميس، بعد قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه بشأن آفاق السياسة النقدية والاقتصاد.





وكان قطاعا الطاقة والسلع الكمالية ضمن أسوأ القطاعات أداءً في البورصة الأمريكية، كما قاد سهما "بوينج" و"يونيتد هيلس" خسائر المؤشر الصناعي "داو جونز".





وقرر البنك المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة عند مستوى يتراوح بين 2.25% و2.50% للمرة الرابعة هذا العام، لكنه خفض تقديراته لعدد مرات رفعها في العام المقبل مع تقليص توقعات النمو الاقتصادي.





وفي تصريحاته بعد بيان السياسة النقدية، قال جيروم باول رئيس الفيدرالي إن البنك سيواصل تخفيض ميزانيته العمومية بالوتيرة الحالية.





ولم يلمح باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقلص وتيرة زيادة معدلات الفائدة في العام المقبل بالسرعة التي كان يتمناها بعض المستثمرين.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأٌقل من توقعات المحللين، فيما تراجع النشاط الصناعي في ولاية فيلادلفيا لأدنى مستوى في عامين.





وبحلول الساعة 2:33 بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.6% إلى 23186.8 نقطة، ليفقد 136.8 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5% إلى 2493.8 نقطة، وهبط "ناسداك" بنحو 0.3% إلى 6615.4 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6% إلى 96.429.