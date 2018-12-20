23 لاعبا في قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس أسيا 2019





أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، قائمة المنتخب الأول التي ستخوض منافسات بطولة كأس آسيا 2019 والمقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر يناير المقبل.





وستنطلق منافسات البطولة الآسيوية خلال الفترة من 5 يناير حتى 3 فبراير، بمشاركة 24 منتخباً تم تقسيمهم على 6 مجموعات، ويشارك في البطولة 11 منتخباً عربياً لأول مرة في تاريخها.





ويتواجد منتخب السعودية بقيادة بيتزي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوريا الشمالية وقطر والسعودية.





واستقر الأرجنتيني أنطونيو بيتزي على القائمة التالية والمكونة من 23 لاعباً:





حراسة المرمى: محمد العويس - وليد عبدالله - محمد اليامي





خط الدفاع: حمدان الشمراني - عبدالإله العمري - ياسر الشهراني - محمد البريك - عمر هوساوي - محمد آل فتيل - علي البليهي





خط الوسط: عبدالله الخيبيري - عبدالله عطيف - إبراهيم غالب - أيمن الخليف - حسين المقهوي - سلمان الفرج - يحي الشهري - هتان باهبري - عبدالعزيز البيشي - عبدالرحمن غريب - سالم الدوسري





خط الهجوم: فهد المولد - محمد الصيعري



