"مستقبل وطن" ينظم معرضا لبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة بالجيزة (صور)

نظمت أمانة الجيزة بحزب مستقبل وطن، معرضًا لبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مُخفضة الأسعار، اليوم الخميس، بمنطقة بالطالبية بشارع فيصل تحت رعاية النائب علاء والي أمين الحزب بالمحافظة، وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا من المواطنين.

ويواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم العديد من الفعاليات الخدمية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار تقديم الخدمات المجتمعية للشعب المصري بكافة طوائفه وخاصة مُحدودة الدخل، ودعمًا لخطة الحزب للتواجد مع المواطنين في الشارع المصري.

مستقبل وطن بالجيزة يطلق المرحلة الأولى لمبادرة "شتاء بلا برد" بأكتوبر

وكان قد قام حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، بتوفير 300 بطانية فى مدينة السادس من أكتوبر تحت عنوان "شتاء بلا برد"، وذلك فى إطار حرص حزب مستقبل وطن على الوقوف بجانب المواطنين لمواجهة البرد الشديد.

وقالت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، برئاسة النائب علاء والى، إن المبادرة من أهم أولوياتنا، مشيرا إلى أن هذه المبادرة بدأت بأكتوبر وستجوب كل المراكز والأقسام.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن، فى مساندة الحكومة من أجل سد احتياجات المواطنين، ودعم ومساندة الدولة، بالإضافة إلى المبادرة تهدف إلى الوصول الأسر أكثر احتياجا ولغير القادرين.

ملتقى توظيفي لـ"مستقبل وطن" في الجيزة

يذكر أن حزب مستقبل وطن، كان قد الملتقى التوظيفي للشباب من الجنسين تحت عنوان "نعم للعمل لا للبطالة" بمقر نادي الجيزة أول بشارع البحر الأعظم، الساعة العاشرة صباحًا بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ومحافظة الجيزة وشركات القطاع الخاص.

وأوضح أمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة، اهتمام الحزب بحل أزمة البطالة خلال الفترة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجميع لتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم عدد كبير من الملتقيات الوظيفية بكل مراكز ومدن الجيزة خلال الفترة المقبلة بالتواصل والتنسيق الفعال مع عدد من الشركات الخاصة والاستثمارية.

ووجه أمين عام الحزب بالجيزة، المهندس علاء والي، الدعوة للشباب وحثهم على العمل والفكر المتجدد والابتكار في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتكاتف من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.

وطالب أمين الحزب بالجيزة، جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتوسع والانتشار وتوعية الشباب من خلال تنظيم ورش عمل وندوات تعريفية بالجهاز وتمويله لمشروعات الشباب بفائدة قليلة في الجامعات والمعاهد بالإضافة لمراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.