سيراميكا يعبر عقبة القناة بالممتاز "ب" (صور)









حسم فريق سيراميكا مباراة القناة، بفوز ثمين، بهدف نظيف، خلال منافسات الأسبوع الـ 13 من المجموعة الثانية بدوري الممتاز "ب" في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب





خاض سيراميكا اللقاء بتشكيل تكون من : محمود شكري في حراسة المرمي، أحمد عيد ، وليد عبد المنعم ، طارق سامي ، حسني ذكي ، محمود صبري ، جونيور ، شادي حسين ، محمد حسن ميدو ، محمد سعيد ، اسامة كاجو.





بينما بدء القناة بتشكيل مكون من : محمد طلبة في حراسة المرمي، محمد طارق رجب ، خالد الحسيني ، اسلام سيد ، محمد طارق رشاد في خط الدفاع ، اسلام زيادة ، محمد سليمان ، محمد عبد الستار ، اسلام نبيل في خط الوسط ، وشريف اشرف ، علي شوقي في خط الهجوم.





وأجرى ابو طالب تغيير أول اضراري في الشوط الاول في الدقيقة 31 بنزول محمد على بديل لمحمد طارق رشاد يعد اصابة قوية بانكل القدم واجري التغيير الثاني بداية الشوط الثاني بنزول المهاجم تشارل بديل للمهاجم شريف أشرف والتغيير الثالث بنزول المهاجم تشارل بديل للجناح الأيمن إسلام نبيل.





بينما اجري سيراميكا تغييرا أول في الدقيقة 62 نزول أحمد حاتم بديل لمحمد سعيد في ثم تغيير بنزول حسن عيسي بديل كاجو في الدقيقة 75 وتغيير اخير في الوقت بدل الضائع بنزول محمد احمد بديل لشادي حسين.





أحرز هدف اللقاء الوحيد محمد سعيد في الدقيقة 53 من عمر المباراة.





بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا الي 26 نقطة ولها مباراة مؤجلة امام شبين ويتوقف رصيد القناة عند 24 نقطة.





- ترتيب المجموعة الثانية:





1- كوكاكولا: 27 نقطة

2- سيراميكا: 26 نقطة

3-القناه: 24 نقطة

4- إف سى مصر: 24 نقطة

5- الترسانه: 22 نقطة

6- الشمس: 18 نقطة

7- المريخ: 17 نقطة

8- ج شبين: 17 نقطة

9-النصر: 14 نقطة

10- منتخب السويس:12 نقطة

11- دمياط: 12 نقطة

12- بورتو: 13 نقطة

13- الزرقا: 10 نقاط

14- أبو صقل: نقطتين



