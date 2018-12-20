اخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 20-12-2018

شهدت البورصة المصرية، مجموعة مختلفة من الأخبار خلال جلسة تداول اليوم الخميس 20-12-2018، ومن أهم هذه الأخبار هي أن البورصة المصرية قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس علي ارتفاع جماعى لمؤشراتها مدعومة بمشتريت الأجانب ، وربح رأس المال السوقي نحو 400 مليون 744.9جنيه ليغلق عند 744.5 مليار جنيه









مجموعة طلعت مصطفي









نفت مجموعة طلعت مصطفى القابضة الاستحواذ على أسهم شركة بالم هيلز.





وأكدت الشركة في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، رداً على المنشور تحت عنوان "طلعت مصطفي يستحوذ على بالم هيلز بمبادلة سهم لكل 3 أسهم"، أن الخبر عارٍ تماماً من الصحة.





ويبلغ رأسمال طلعت مصطفى في البورصة المصرية نحو 20.63 مليار جنيه، موزعاً على 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.





فيما يبلغ رأسمال بالم هيلز في البورصة المصرية نحو 6.15 مليار جنيه، موزعاً على 3.07 مليار سهم، بقيمة اسمية 2 جنيهين للسهم.





وحققت طلعت مصطفى أرباحاً بلغت 1.18 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 1.05 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2017، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



