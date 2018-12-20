مودريتش: كل الجوائز التي فزت بها هي اعتراف بي

أعرب الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد والمتوج مؤخرًا بجائزة الكرة الذهبية عن سعادته بما حققه خلال مسيرته الرياضية وأكد أن الجوائز التي توج بها هي اعتراف به.





وقال لوكا في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية اليوم : "يسعدني أن يعترف الناس أخيرًا بكل ما حققته في مسيرتي الرياضية، رغم أنه كان علي أن أفوز بالعديد من الأشياء لتحقيق ذلك. لقد أدركوا أن كرة القدم ليست فقط تسجيل الأهداف".





وأضاف: "عشت طفولة محاطة بالكثير من الشكوك. لست طويلًا وبنيتي كانت ضعيفة، ويعتقد البعض أن هذا أمرًا أساسيًا لتنجح في الحياة وكرة القدم، لكنني لم أشك بنفسي على الإطلاق".





وتابع : "بفضل هذه الثقة التي كنت أتمتع بها وصلت لأفضل نادي في العالم. في البداية لم يكن الكثير يؤمنون بي، هذا جزء من حياتي. دائمًا كنت محاطًا بالشكوك، ودائمًا ما أسمع أنني لن أصل للقمة".





واختتم مودريتش تصريحاته قائلاً : "كل الجوائز التي فزت بها هي اعتراف بي، ودائمًا ما تكون أفضل عندما لا يمنحك أحد أي شيء مجانًا. لم أحصل على أي شيء من أي أحد".



