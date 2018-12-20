العراق: القبض على متهم بقضايا إرهابية في مخيم العامرية

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، أن القوات الأمنية في قيادة عمليات الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على متهم بقضايا إرهابية في مخيم العامرية.





وأضاف المركز، في بيان له، اليوم الخميس، كما ألقت القوات، القبض على متهم آخر وفق المادة 570 ق. ع، في حين نفذت واجبا في منطقة البو حسان نتج عنه تفجير 12 عبوة ناسفة من قبل الجهات المختصة.





وأفاد الإعلام الأمني ضمن البيان، بأن قيادة عمليات صلاح الدين، عثرت على 3 عبوات ناسفة قمعية ضمن قاطع فوج شرطة النفط (العلاس)، شمالي العاصمة بغداد، وقد تم معالجتها موقعياً.





وأعلن العراق، في ديسمبر من العام الماضي، انتصاره على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.





وما زالت القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.