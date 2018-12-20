الخطوط التونسية نحو كراء طائرات جديدة وتقليص الرحلات

أفاد وزير النقل هشام بن أحمد بأن الخطوط الجوية التونسية تعتزم على المدى البعيد، كراء طائرات جديدة لتأمين العدد الهائل من الرحلات في توقيتها المحدّد.





وأضاف بن أحمد في تصريح لموزاييك، بأنه سيتعهد بتحقيق تقدم في برنامج إعادة هيكلة الشركة بحلول جانفي 2019، مشيرا في الآن ذاته إلى نسبة انتظام رحلات الخطوط التونسية التي لا تتجاوز 42 %.



