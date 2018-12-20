مكالمة هاتفية تحسم مصير السيد سالم مع الزمالك

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم بشكل نهائي من التعاقد مع السيد سالم الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد عرض اللاعب عليهم.





وتحدث اللاعب مع أحد مسئولي الزمالك لمعرفة مصيره وسط تلقيه عدة عروض من إنبي والمصري وسموحة ومصر للمقاصة وشعر اللاعب بعدم جدية المفاوضات البيضاء معه وهو ما جعله يعيد النظر في باقي العروض.





السيد سالم أبلغ وكيله بشعوره أن الزمالك ليس جاد في المفاوضات وعدم التحمس لصفقته وهو ما جعله يستقر على التوقيع لنادي آخر والبحث عن تأمين مستقبله بعدما كان يضع الزمالك بمثابة أولوية له.





ويستعد الزمالك لمواجهة القطن التشادي يوم الأحد القادم في إياب دور الـ32 من منافسات الكونفدرالية الافريقية.





"دونجا" يطالب بحسم مصيره في الزمالك





يعقد دونجا لاعب وسط فريق الزمالك جلسة مع الإدارة البيضاء عقب العودة من رحلة تشاد وخوض مباراة القطن في الكونفدرالية الافريقية لحسم مصيره بشكل نهائي مع الفريق.





وتلقى اللاعب عدة عروض في الفترة الأخيرة من سموحة والاسماعيلي والمصري ومصر للمقاصة لكنه ينتظر القرار النهائي لإدارة ناديه بشأن بقائه من عدمه.





ورغم التأكيدات التي حصل عليها دونجا من مسئولي الزمالك أنه مستمر ولن يرحل عن الفريق لكن اللاعب مازال متخوف من الإعارة وسط خروجه من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق.





وكانت الأولوية لدونجا بالانتقال لسموحة لكن رفض إدارة الزمالك لبيعه للنادي الساحلي أدى إلى تجميد المفاوضات ليدخل المصري بقوة في التفاوض معه.



