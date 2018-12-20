ارتفاع قتلى احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا إلى 9 أشخاص

أعلنت الحكومة الفرنسية، الخميس، أن عدد القتلى المرتبط باحتجاجات السترات الصفر المناهضة للحكومة ارتفع إلى تسعة، فيما واصل متظاهرون تعطيل حركة المرور.

وقال وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، للصحافيين: "وقعت حالة وفاة تاسعة هذا الصباح في أجين بالقرب من أحد الميادين. هو من أصحاب السترات الصفر، وكان يحتج في الخارج، لكنه لم يتبع تعليمات السلامة على الطرق".

وذكر مسؤولون محليون أن الضحية الأحدث، وهو رجل يبلغ من العمر نحو 60 عاما، صدمته شاحنة قرب طريق سريع تجمع عليه المحتجون.

وحدثت معظم الوفيات نتيجة حوادث طرق، لأن المحتجين يغلقون الميادين، ويدمرون أكشاك تحصيل رسوم الطرق.

وبدأ أصحاب السترات الصفر مظاهراتهم في منتصف نوفمبر احتجاجًا على زيادة ضريبة الوقود.

لكن الحركة تطورت بعد ذلك إلى احتجاجات أوسع على الإصلاحات الاقتصادية للرئيس، إيمانويل ماكرون. وشابت الاحتجاجات في باريس هذا الشهر أعمال عنف وتخريب.