عاجل.. "المركزى": ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 1.6 مليار دولار
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:05 م
أحمد الشيخ
أعلن البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار، بمعدل 8.0%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة السابقة.
يذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2018 سجلت ارتفاعا بمقدار 298.9 مليون دولار، بمعدل 17.0%، لتسجل نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال سبتمبر 2018.
وكان إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفع خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من السنة المالية 2017/2018 بنحو 8.5 مليار دولار وبمعدل 48.2%، لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26 مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق.
وأكد البنك المركزى المصرى، في بياناته أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.
وتأتى هذه الزيادة كأحد أهم نتائج قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.
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