عاجل.. "المركزى": ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري، زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.6 مليار دولار، بمعدل 8.0%، لتسجل نحو 21.4 مليار دولار، خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018، مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة السابقة.





يذكر أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أكتوبر 2018 سجلت ارتفاعا بمقدار 298.9 مليون دولار، بمعدل 17.0%، لتسجل نحو 2.1 مليار دولار، مقابل 1.8 مليار دولار خلال سبتمبر 2018.



