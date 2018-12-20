يقدم موقع الفجر خدمة نظام نور برقم الهوية استعلام نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440 رابط نظام نور بالهويه موقع نور برقم الهوية والاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور بالهوية موقع نظام نور استعلام نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 1440 noor.moe.gov.sa ، حيث يبحث الكثير عن نتائج نظام نور ١٤٤٠ برقم الهوية ورمز التحقق وخاصة الاستعلام عن نتيجة الاختبارات 2018.





شرح الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية، الدخول على موقع نظام نور من الرابط في نهاية الموضوع، ثم كتابة اسم المستخدم والرقم السري، ثم اختيار نتيجة الطالب نهاية الفصل الدراسي، ثم اختيار الفصل الدراسي.





ثم اختيار النظام الدراسي، ثم ادخال الإدارة التعليمية، ثم اسم المدرسة، وبعد ذلك الصف والقسم، واسم الطالب، ثم في النهاية الضغط على استعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 1440.





رابط نظام نور برقم الهوية، حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من امتحانات منتصف العام الدراسي 1440 هجرية، وتبدأ أجازة منتصف العام رسميا يوم 27 ديسمبر ثم تنتهي ويبدأ النص الدراسي الثاني يوم 6 يناير 2019.





ويستطيع الطلاب الاستعلام عبر نظام نور من خلال الرابط عبر رقم الهوية ورمز التحقق فقط، ويمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية.



