تعرف على الفائزين بجوائز الدولة والمكرمين في احتفالية الأعلى للثقافة (صور)

تجسيداً لاحد صور اهتمام الوطن بالمبدعين والمفكرين الذين شكلوا جزءً هاما من ملامح هوية المجتمع وفى تقليد كاد ان يندثر بعد توقفه منذ ربع قرن من الزمان احتفلت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة مع نخبة من العقول المصرية الفذة بالحاصلين على جوائز الدولة لعام 2018 ( النيل – التقديرية – التفوق - التشجيعية – نجيب محفوظ ) وذلك على مسرح الاوبرا الكبير بحضور الدكتور سعيد المصرى امين عام المجلس الاعلى للثقافة وعدد من قيادات وزارة الثقافة وكبار المثقفين المصريين والعرب والشخصيات العامة والاعلاميين . وفى مشهد امتدت خلاله جسور التواصل بين الاجيال التقى المخضرمون بالواعدين الموهوبين حيث ابدت عبد الدايم سعادتها باعادة اقامة الاحتفال بعد غياب سنوات واكدت ان وزارة الثقافة تنفذ استراتيجية واضحة تهدف الى بناء الانسان وتحقيق محاور التنمية المستدامة المدرجة فى برنامج الحكومة المصرية من خلال العمل الدؤوب لاكتشاف ورعاية الموهوبين وتمكين المبدعين من الحصول على جوائز عالمية الى جانب زيادة عدد جوائز الدولة وقيمتها المالية بالتعاون مع منتدى الجوائز العربية لبناء ثروة بشرية قادرة على صناعة التقدم إضافة إلى تطوير جائزة نجيب محفوظ لتكون ذات توجه عربى وذلك ضمن الاحتفال بافتتاح متحف اديب نوبل وترقية مقر امانة الجائزة بالمجلس الاعلى للثقافة مع دراسة تخصيص اعداد اضافية من جائزة النيل للمبدعين العرب واستحداث جائزة للمبدعين الافارقة وإفراد منح فنية لشباب القارة السمراء بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الافريقى عام 2019 واكدت السعى للاحتفال بالحاصلين على جوائز الدولة خلال الاعوام السابقة والذين لم يتم الاحتفاء بهم ، وقدمت التحية للمبدعين باعتبارهم احد ادوات تعزيز ريادة مصر الحضارية على المستويين الاقليمى والعالمى . من جانبه اعلن امين عام الاعلى للثقافة فخره بما تمتلكه مصر من مبدعين وعلماء اجلاء ووصفهم بصناع التقدم وعناصر قوة مصر الناعمة مؤكداً ان تكريمهم يرسى دعائم العمل الهادف الى تعميق الاهتمام بالفنون والاداب والعلوم الاجتماعية واشار ان رصيد مصر من العقول يمثل وعائها الفكرى الذي تزهو به الامم الطامحة للتقدم وتوجه بالشكر لوزير الثقافة لتذليلها العقبات ودعمها الدائم لكل اشكال الابداع . وكان الحفل قد بدأ بالسلام الوطنى تلاه فيلم تسجيلى عن نشاط المجلس الاعلى للثقافة وجوائز الدولة كما شهد تكريم ممثلى مانحى الجوائز العربية هم فالنتينا قسيسية الرئيس التنفيذى لجائزة عبد الحميد شومان الاردنية والدكتور طالب الرفاعى مدير ملتقى القصة القصيرة الكويتى واختتم الاحتفال بمجموعة من اهم مؤلفات الطرب قدمتها فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى . يشار أن جوائز الدولة جاءت كالتالى:

أولًا: جائزة النيل للمبدعين العرب : وقد حصدها الفنان يوسف بحدى عبدلكى، وهو فنان تشكيلى من جمورية سوريا الشقيقة، وقد حصل على دكتوراه فى الفنون التشكيلية من جامعة باريس.





أما جائزة النيل للمبدعين المصريين فتنقسم على النحو التالى:

أ - جائزة النيل فى الفنون، وحصل عليها أ.د. مصطفى الرزاز، وهو فنان تشكيلى، وأستاذ بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان.

ب- جائزة النيل فى الآداب، وحصل عليها أ.د. صلاح فضل، وهو ناقد أدبى، وأستاذ النقد والأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

ج - جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، وحصل عليها أ.د. مراد وهبه، وهو مفكر وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة عين شمس.





ثانيًا: جائزة الدولة التقديرية وتمنح فى عدة مجالات، وهى:

أ - جائزة الدولة التقديرية فى الفنون، وحصل عليها كل من:

1. الفنانة. نادية لطفى، وهى ممثلة سينمائية قدمت حوالى 85 فيلما أثرت بهم السينما المصرية وتسلمتها نيابة عنها معالى وزيرة الثقافة.

2. الفنان. محمد سلطان، وهو موسيقار ويعد أحد أبرز أساتذة تلحين الأغنية العربية.

ب- جائزة الدولة التقديرية فى الآداب، وحصل عليها كل من:

1. أ.د.عبد الحكيم راضى وهو ناقد أدبى وأستاذ النقد والبلاغة بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

2. الكاتب . محمد قطب، وهو كاتب روائى، وشغل منصب مدير عام النشر بهيئة الكتاب سابقًا.

3. أ.د. كمال الدين عيد، وهو ناقد مسرحى وأستاذ مناهج الإخراج بأكاديمية الفنون.





ج - جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية، وحصل عليها كل من:

1. أ.د. سعدية بهادر وهى: أستاذة علم نفس الطفل بمعهد الطفولة جامعة عين شمس.

2. أ.د. شبل بدران، وهو أستاذ بقسم أصول التربية جامعة الإسكندرية.

3. أ.د. أحمد رفعت، وهو أستاذ فى القانون ورئيس جامعة بنى سويف سابقًا.

4. المستشار. عبد العزيز الجندى، وهو مستشار وزير العدل سابقًا، والنائب العام لجمهورية مصر العربية سابقًا.





ثالثا: جائزة الدولة للتفوق وتمنح فى عدة مجالات، وهى:

أ - جائزة الدولة للتفوق فى الفنون، وحصل عليها كل من:

1. الموسيقار. رضا بدير، وهو عازف ومتخصص فى الناى وقائد أوركسترا المسرح البحرى الميدانى بالقوات البحرية سابقًا.

2. أ.د. سعيد بدر، وهو فنان تشكيلى وأستاذ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.





ب- جائزة الدولة للتفوق فى الآداب، وحصل عليها كل من:

1. أ. أحمد مراد، وهو كاتب روائى وكاتب سيناريو.

2. أ.د. محمد العبد، وهو أستاذ اللغويات بقسم اللغة العربية كلية الألسن جامعة عين شمس.





ج - جائزة الدولة للتفوق فى العلوم الاجتماعية، وحصل عليها كل من:

1. أ. صلاح سالم، وهو كاتب صحفى بمؤسسة الأهرام

2. أ.د. إلهام ذهنى، وهى أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر.

3. أ. د.عبد السلام محمود عبد الحميد أبو قحف، وهو أستاذ إدارة الأعمال الدولية كلية التجارة جامعة الإسكندرية.





رابعًا جائزة الدولة التشجيعية وتمنح فى عدة مجالات، وهى:

أ - جائزة الدولة التشجيعية فى الفنون، وحصل عليها كل من:





1. د. فاطمة عبد الرحمن، وهى فنانة تشكيلية وأستاذ مساعد بقسم الجرافيك كلية الفنون الجميلة، وقد حصدت جائزة الدولة التشجيعية بفرع (فن الرسم والتصوير)، عن عملها الفائز:(رسم بالقلم الجاف والأقلام الخشبية الملونة وورق الذهب).





2. الفنان/ محمد بنوى إدريس سيد أحمد، وهو فنان تشكيلى ومدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وقد حصد جائزة الدولة التشجيعية بفرع ( التصوير الجدارى) عن عمله الفائز: (هوائى 4).





3. د. وسام أحمد أمين، وهو عازف ومتخصص فى آلة الأبوا، وأستاذ مساعد لآلة الأوبوا معهد الكونسرفتوار، وقد حصد جائزة الدولة التشجيعية بفرع (العزف على إحدى آلات النفخ الخشبى) عن عمله الفائز: (كونشرتو ريتشارد شتراوس للأبوا والأوركسترا).





4. المخرجة والمصممة/ميريت ميشيل، وهى مخرجة رقص والمدير الفنى لفرقة (No Point Perspective)

وقد حصدت جائزة الدولة التشجيعية بفرع تصميم الرقصات / الأداء الحركى، عن عملها الفائز: (الجميع يتنصل من الولاعة الزرقاء).





5. إيمان أحمد إمام، وهى ممثلة مسرحية، وفنان أول بالبيت الفنى للمسرح بالمسرح الحديث، وقد حصدت جائزة الدولة التشجيعية بفرع "الأداء المسرحى"، عن عملها الفائز (دور الزوجة بمسرحية القصة المزدوجة للدكتور بالمى).





6. المهندس. كريم إبراهيم، وهو مهندس معمارى وباحث عمرانى وخبير التنمية العمرانية، وقد حصد جائزة الدولة التشجيعية بفرع (البناء فى خدمة المجتمع: مشروعات تصميم وتنمية المجتمعات)، عن عمله الفائز: مشروع تطوير الفراغ العام والارتقاء بالبيئة بعزبة خير الله بالقاهرة، والجائزة مناصفة مع المهندسة نيفين جورج حنا عقل، ويتسلم الجائزة المهندس كريم إبراهيم.





7. المنتجة هالة لطفى، وهى مخرجة سينمائية وتحمل بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية، وقد حصدت جائزة الدولة التشجيعية بفرع "الإنتاج السينمائى لفيلم روائى طويل"

عن عملها الفائز: فيلم الخروج للنهار.





ب- جائزة الدولة التشجيعية فى الآداب، وحصل عليها كل من:

1. أ. هانى عبد المريد، وهو روائى وأخصائى تكنولوجيا المعلومات، وقد حصد جائزة الدولة التشجيعية بفرع "الرواية"، عن عمله الفائز: رواية أنا العالم.





2. أ. حسين عبد الرحيم، وهو روائى وناقد ومحرر ثقافى مجلة سيدتى، وقد حصد جائزة الدولة التشجيعية بفرع "المجموعة القصصية" عن عمله الفائز: شخص ثالث.





3. الشاعر عبد الناصر علام، وهو شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر، وقد حصد جائزة الدولة التشجيعية بفرع "ديوان شعر"

عن عمله الفائز: ديوان بلا جدران، وقد وافته المنية قبل إعلان الجائزة ويتسلم الجائزة عنه أ. أحمد الجعفرى.





4. أ.د وحيد محمد مصطفى شعيب، وهو أستاذ فى الآثار وتاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم بقسم التاريخ كلية الآداب