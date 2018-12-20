أحمد جلال إبراهيم يرافق بعثة الزمالك إلى إثيوبيا

قرر المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك، مرافقة بعثة الفارس الأبيض التى ستغادر القاهرة صباح غدا الجمعه إلى تشاد لمواجهة فريق القطن التشادي.





ويلتقي الزمالك مع القطن التشادي يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان مجلس ادارة الزمالك قد قرر اسناد رئاسة البعثة إلى إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق.





يذكر أن الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 7 – صفر .





الزمالك يجدد مفاوضاته مع عامر عامر





جدد مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز حراسة المرمى.





ويترقب مسئولو الزمالك موقف الحارس سواء بضمه في يناير القادم أو تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم الجاري وسط محاولات مسئولي الإنتاج الحربي معه لتجديد التعاقد.





وعرض مسئولو الزمالك على الإنتاج الحربي عمر صلاح بجانب دفع مقابل مادي نظير شراء عامر عامر في الفترة القادمة.





ويضم الزمالك بين صفوفه جنش وعمر صلاح وعماد السيد لكن الإدارة فتحت الباب أمام إعارة عمر صلاح وضم حارس جديد إلى صفوف الفريق.