محمد السبكي يتعاقد مع أحمد فهمي على فيلم "كوبرا"

تعاقد المنتج محمد السبكى، مع النجم أحمد فهمى على بطولة فيلم جديد بعنوان "كوبرا" – اسم مؤقت- تأليف فادى أبو السعود وجارى التعاقد مع مخرج العمل تمهيداً لبدء تصويره خلال العام المقبل، ليسجل العمل التعاون الثانى بين السبكى وأحمد فهمى بعدما ظهر الأخير كضيف شرف فى فيلم "هروب اضطرارى" مع أحمد السقا العام الماضى.





ويعود السبكى من لبنان الأسبوع المقبل من أجل عمل جلسات عمل والتعاقد مع مخرج الفيلم وبدء اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث يرغب السبكى فى تقديم عمل جديد ومختلف وضخم انتاجياً بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلمه الأخيرين "حرب كرموز" و"هروب اضطرارى"، فيما تعمل المنتجتين رنا وندا السبكى على التحضيرات الخاصة بالفيلم بشكل يومى والعمل على السيناريو مبكراً.





يذكر أن أحمد فهمى حقق نجاحات جيدة فى السينما خلال السنوات الأخيرة آخرها "الكويسين" المعروض حالياً فى السينمات وتخطت ايراداته 22 مليون جنيه وشارك فى بطولته حسين فهمى وشيرين رضا وأسماء ابو اليزيد وبيومى فؤاد وتارا عماد وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى .