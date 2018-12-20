الزمالك يجدد مفاوضاته مع عامر عامر

جدد مسئولو نادي الزمالك المفاوضات مع عامر عامر حارس مرمى فريق الإنتاج الحربي للحصول على خدماته خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز حراسة المرمى.





ويترقب مسئولو الزمالك موقف الحارس سواء بضمه في يناير المقبل أو تأجيل المفاوضات لنهاية الموسم الجاري وسط محاولات مسئولي الإنتاج الحربي معه لتجديد التعاقد.





وعرض مسئولو الزمالك على الإنتاج الحربي عمر صلاح بجانب دفع مقابل مادي نظير شراء عامر عامر في الفترة المقبلة.





ويضم الزمالك بين صفوفه جنش وعمر صلاح وعماد السيد لكن الإدارة فتحت الباب أمام إعارة عمر صلاح وضم حارس جديد إلى صفوف الفري رصد مجلس إدارة نادي الزمالك مكافأة خاصة للاعبين حال تحقيق الفوز فى مباراة القطن التشادى المقرر لها عصر الأحد المقبل فى إياب دور الـ 32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





وتنص لائحة الزمالك على صرف مكافآت خاصة حال تحقيق الفريق الفوز خارج الملعب بالبطولات الخارجية لتحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز على القطن فى تشاد بغض النظر عن حسم التأهل بنسبة كبيرة عقب نتيجة لقاء الذهاب.





وكان الزمالك قد فاز في مباراة الذهاب أمام القطن التشادى بسباعية نظيفة بملعب بتروسبورت يوم السبت الماضي.





وتوصل مسؤولو الزمالك لاتفاق على سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى تشاد على متن طائرة خاصة.





وتأجل سفر الزمالك ٢٤ ساعة من فجر الخميس لصباح الجمعة استعدادَا لمواجهة القطن التشادي في مباراة إياب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية المقرر لها الأحد المقبل.





ويرغب الزمالك في السفر بطائرة خاصة لتفادي الإجهاد نظرا لطول رحلة السفر بسبب الترانزيت لنيجيريا قبل العودة للقاهرة وهو ما دفع مسؤولي النادي لترتيب سفر البعثة على متن طائرة خاصة.





بواتينج معروض على الزمالك





فيما عرض تامر النحاس وكيل اللاعبين على مسئولي نادي الزمالك التعاقد مع المهاجم الغاني إيمانويل بواتينج لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





ويلعب إيمانويل بواتينج في نادي ليفانتي الإسباني ويبلغ من العمر 22 سنة.





وخاض بواتينج 13 مباراة مباراة مع ليفانتي منذ بداية الموسم الجاري وسجل معهم هدف واحد.





وتكمن صعوبة الصفقة في المطالب المالية للصفقة ورغبة اللاعب في الحصول على مليوني يورو بخلاف ما سيحصل عليه نادي ليفانتي نفسه.















