مقتل متظاهر وإصابة العشرات في احتجاجات بالسودان
أفادت شبكة بي بي سي الإخبارية، في خبر عاجل لها، بمقتل متظاهر في السودان وإصابة العشرات في احتجاجات مدينة القضارف شرقي البلاد.
وأطلقت قوات الأمن في السودان قنابل الغاز
لتفريق المحتجين بعد خروج المئات منهم إلى الشوارع في ضواحي مدينة عطبرة الخميس، وهم
يهتفون بشعارات معارضة للحكومة، بحسب ما قاله شهود. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المدينة
الأربعاء عقب احتجاج المئات على زيادة الأسعار وندرة السلع الأساسية، وأشعل المتظاهرون
النيران في مقر الحزب الحاكم في المدينة، بحسب ما قاله مسؤولون في ولاية نهر النيل. وأمرت السلطات بإغلاق المدارس بعد فرض حظر
التجول في مدينة عطبرة. وقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية على غلاء
المعيشة لليوم الثاني على التوالي في عدد من المدن السودانية. وقال شهود عيان إن المحتجين هتفوا بشعارات
تطالب بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير. كما اندلعت احتجاجات اخرى شارك فيها المئات
في مدينة دنقلا أقصى شمال البلاد. وشهدت مدينة القضارف الواقعة في شرق البلاد
احتجاجات مماثلة فرقتها القوات الأمنية مستخدمة الغاز المسيل للدموع.
وأطلقت قوات الأمن في السودان قنابل الغاز
لتفريق المحتجين بعد خروج المئات منهم إلى الشوارع في ضواحي مدينة عطبرة الخميس، وهم
يهتفون بشعارات معارضة للحكومة، بحسب ما قاله شهود.
وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المدينة
الأربعاء عقب احتجاج المئات على زيادة الأسعار وندرة السلع الأساسية، وأشعل المتظاهرون
النيران في مقر الحزب الحاكم في المدينة، بحسب ما قاله مسؤولون في ولاية نهر النيل.
وأمرت السلطات بإغلاق المدارس بعد فرض حظر
التجول في مدينة عطبرة.
وقد تواصلت الاحتجاجات الشعبية على غلاء
المعيشة لليوم الثاني على التوالي في عدد من المدن السودانية.
وقال شهود عيان إن المحتجين هتفوا بشعارات
تطالب بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير.
كما اندلعت احتجاجات اخرى شارك فيها المئات
في مدينة دنقلا أقصى شمال البلاد.
وشهدت مدينة القضارف الواقعة في شرق البلاد
احتجاجات مماثلة فرقتها القوات الأمنية مستخدمة الغاز المسيل للدموع.