رئيس سموحة: اهتمام سعودي بضم "مانجا"

أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أنه تلقى طلب من إحدى الأندية السعودية لضم لاعب وسط الفريق الأول أحمد نبيل مانجا.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "اهتماع سعودي باحمد نبيل مانجا لاعب نادي سموحة، بعد اهتمام ثلاث اندية مصرية بلاعب نادي سموحة احمد نبيل مانجا".

وتابع عامر حديثه: "اتصل بي شخصيا احد رؤساء الاندية السعودية وابدي اهتمامة بانضمام احمد نبيل مانجا وطلبت منة ارسال عرض في خلال الساعات القليلة القادمة".

ويذكر فأن أحمد نبيل مانجا قد انتقل للعب في صفوف سموحة منذ عام 2014 قادماً بعد فترة إعارة من تلفيونات بني سويف وقبلها كان لاعباً في النادي الأهلي.