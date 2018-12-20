"السجيني": زيارة وزارة التربية والتعليم الأوكرانية تطرقت لأزمة الطلبة المصريين

التقى وفد مجلس النواب المصرى المتواجد فى أوكرانيا، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأمين العام لائتلاف دعم مصر، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية، ورئيس لجنة الإدارة المحلية، بممثلي وزارة التربية والتعليم هناك.



وقال السجينى، فى بيان صادر عن الوفد البرلمانى: "إن الزيارة لوزارة التربية والتعليم بأوكرانيا تطرقت إلى أزمة الطلبة المصريين الذين يدرسون فى أوكرانيا وعددهم 2754 طالبا، وأزمة المكاتب الوسيطة بين الطالب والجامعات والسماسرة الذين يعرضون أولادنا للخديعة، وتحدثنا بشكل مباشر وصريح، حيث تفهَّم ممثل وزارة التربية والتعليم هذه المسألة، وأبلغ سفير مصر فى أوكرانيا بأنه سيستقبل كل الشكاوى التى وردت للوزارة من الطلاب وأولياء أمورهم، والنائب سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب المصرى، تحدث عن هذه المسألة، وقال إن جودة التعليم والتأكد من الشهادات التى يحصل عليها الطالب عند التقدم للجامعات الأوكرانية، يجب أن تكون على رأس الاعتبارات حفاظا على مكانة الجامعات الأوكرانية، وأن مكاتب السماسرة الوسيطة تؤدى إلى إفساد الممارسة".



وأوضح الوفد البرلماني المصري لمسئولى وزارة التربية والتعليم بأوكرانيا، أن المنفعة مشتركة، وأن الجانب المصرى حريص على ألا تكون هناك أى شكاوى إنسانية فى مسألة تعرض الطلاب للخديعة، وأيضا حريص على مستويات الجودة في التعليم، وعلى الممارسة الخاصة بتبادل الخبرات فى مجال التعليم أن تكون محل اهتمام من الجانب الأوكراني.



ودعا الوفد البرلمانى الجانب الأوكراني إلى أهمية النظر ودراسة الاستثمار فى مصر بمجال التعليم، بإقامة جامعة أوكرانية فى مصر على غرار الجامعتين الأمريكية والبريطانية.



ويرأس الوفد البرلمانى النائب أحمد السجينى، ويضم النواب "سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وأبو العباس تركى، وسامى رمضان أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية".