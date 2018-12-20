الأهلي على بعد خطوات من نجم وادي دجلة

اقترب مسؤولو الأهلي من التعاقد مع محمود مرعي مدافع فريق وادي دجلة، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ويسعى مسؤولو الأهلي إلى حسم الصفقة رسميا خلال الساعات القليلة القادمة ولا سيما بعدما أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى المارد الأحمر ورفضه فكرة الانضمام للزمالك.





ويتطلع مسؤولو الأهلي لحل أزمة الدفاع في ظل النقص العددي الذي يعاني منه الفريق بسبب كثرة الاصابات.





الأهلي يقترب من ضم حمدي فتحي





اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع حمدي فتحي لاعب وسط فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وتوصل مسئولو النادي الأحمر إلى اتفاق مع نظرائهم في إنبي للحصول على خدمات اللاعب صاحب ال٢٤ عامًا.





وأبدى علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي ترحيبه برحيل فتحي لصفوف الأهلي بعدما اقترب من ضم أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط سموحة.





وكان الأهلي قد نجح في دعم الفريق الأول بـ٣ لاعبين، حيث تعاقد مع محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي.





ويستعد الأهلي للسفر إلى إثيوبيا اليوم الخميس لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.





الأهلي يستعد لمواجهة جيما الإثيوبي





ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.