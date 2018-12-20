تفاصيل استعدادات جامعة دمنهور لامتحانات نصف العام

أكد الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن كليات الجامعة أتمت استعداداتها ﻹجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر بدئها يوم 27 ديسمبر الجاري مع الالتزام التام بالمعايير المحددة من قبل وزارة التعليم العالي.



وشدد رئيس جامعة دمنهور، على توفير كافة الخدمات للطلاب أثناء الامتحانات وسعيًا لتحقيق وعى للطلاب بالتعليمات، حيث تم تعليق اللافتات الخاصة بالتعليمات الخاصة بالعملية الامتحانية اللازمة لتوفير جو هادئ وملائم للامتحانات.



ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة غادة غتوري، أنه تم الانتهاء من إعداد اللجان الخاصة للمكفوفين ولجان السجون بالتعاون مع مصلحة السجون بوزارة الداخلية ولجان خاصة بالمرضى، فضلا عن تشكيل غرفة مراقبة ومتابعة الامتحانات.



وأضافت أنه تم التأكد من جاهزية القاعات والمدرجات لخوض ماراثون الامتحانات، من قبل الإدارة الهندسية، كما أكدت أنه غير مسموح لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المشاركين في أعمال الامتحانات بالسفر إلى الخارج مع بداية الامتحانات وحتى إعلان النتائج، وكذا ضرورة تواجد أستاذ المادة أثناء الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب، وأن تكون أسئلة الامتحانات قائمة على التحليل الموضوعي والفكر الإبداعي.



وحذرت "غتوري" من اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو غيرها من الوسائل التكنولوجية داخل اللجان، مع التحفظ على الأجهزة التي يتم ضبطها حتى نهاية الامتحانات، وهي "الهواتف المحمولة وسماعة البلوتوث والكتب والمذكرات" وعند إصرار الطلاب على دخول أي شيء منهم، يعتبر هذا محاولة غش، ويتم عمل محضر له، ومنعه من دخول الامتحان، بالإضافة إلي عدم التدخين داخل اللجنة، وعدم الذهاب إلى دورة المياه إلا في حالات الطوارئ للمرضى، لافتة إلي أن آخر ميعاد لدخول الطلاب لجان الامتحانات تكون بعد الميعاد المحدد بحد أقصى 15 دقيقة، ولا يسمح بأي استثناءات للدخول، على ألا يتم خروج أي طالب من لجنة الامتحانات إلا بعد مضي نصف الوقت.