رئيس جهاز الشروق: قطع المياه عن بعض مناطق المدينة لمدة 9 ساعات

صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه فى إطار قيام جهاز المدينة بأعمال الصيانة الدورية لمحطة المياه الرئيسية للمدينة (رافع المياه)، وطبقاً لبرنامج الصيانة لقطاع شرق المدينة، الأمـر الذى يستلزم معه قطع الميـــــــاه لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة عن الأحياء والمناطق الآتية:





الأحياء، الاول والثانى والثالث شرق .. والمناطق من الأولى حتى الثامنة عمارات.. والإسكان العائلى (1،2) وإسكان الشباب (63م حجر الأساس – 70م – 100م – المستقبل ) ( الإتحاد التعاونى والتعاونيات وعباد الرحمن وأمون ومنطقة النوادى).





وذلك يوم الجمعة الموافق 21/12/2018 خلال الفترة من الساعة 11:00 مساء حتى الساعة 8:00صباحاً من يوم السبت الموافق 22/12/2018.





وأوضح أنه على سكان هذه المناطق توفير إحتياجاتهم من المياه خلال هذه الفترة، ويمكن للسكان التواصل مع إدارة مياه الشرب بالمدينة على مدار الـ(24ساعة) على الأرقام (0226067256 / 01276609441 ).







