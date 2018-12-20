الاقتصاد الإسبانى ينمو 0,6% فى الربع الأخير لـ2018

قال بنك إسبانيا، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الإسباني سيحافظ على وتيرة النمو الفصلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018، مقارنة بالتباطؤ الذي يشهده في الاقتصادات الأوروبية الأخرى، وذلك بفضل قوة الطلب المحلي.





وقال البنك المركزي الإسبانى، إن الاقتصاد المحلي سينمو بمعدل ربع سنوي بنسبة 0.6 في المائة، كما في الربعين السابقين، على أساس الاستهلاك الأسري الذي يفضله توليد العمالة والزيادة في الدخل المستمدة من مختلف التدابير للميزانية.

وقالت المؤسسة في أحدث نشرة اقتصادية لها: "كان تباطؤ النشاط في إسبانيا طوال عام 2018 أقل بكثير مما كان عليه في منطقة اليورو ككل، وهو ما يمكن أن يعزى في جزء منه إلى إدراج في ميزانية الدولة العامة لعام 2018".

وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 2.5٪ في 2018 ليتباطأ إلى 2.2٪ في عام 2019.