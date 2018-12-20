رد فعل بوتين على سؤال شخصي للغاية

أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على سؤال شخصي خلال المؤتمر الصحفي السنوي، تساءل فيه صاحبه: متى سيقترن بوتين وبمن؟.

وقال الرئيس الروسي في هذا الشأن إنه "مثل أي شخص محترم في يوم من الأيام سيتوجب عليه الزواج".

وفي معرض تعليقه على قول الصحفي الذي طرح السؤال عن نفسه إنه متزوج وغير نادم على ذلك، قال بوتين: "أريد أن أكون مثله".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجته السابقة ليودميلا لودميلا أليكسييفنا انفصلا عام 2013 بعد 30 عاما من الحياة المشتركة.

وكان بوتين أجاب ردا على سؤال بالخصوص عام 2016 قائلا إن علاقة طيبة تجمعه مع طليقته لودميلا أليكسييفنا، بل وأكد ممازحا أن العلاقة الحالية أفضل مما كانت عليه أثناء الزواج.