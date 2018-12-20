محمود وحيد ينضم لتدريبات الأهلي بعد لقاء جيما الإثيوبي

توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق مع نظائرهم في مصر المقاصة على انتظام محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية.





وكان الأهلي قد نجح في ضم وحيد لم ٤ مواسم ونصف لدعم الجبهة اليسرى مقابل ١٥ مليون جنيه.





وفضل الأهلي انتظام وحيد في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر عقب مباراة جيما الأثيوبي بعد موافقة المقاصة، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة بداية من شهر يناير.





قائمة الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي





حراسة المرمى: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي وعلي لطفي.





خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي.





خط الوسط: حسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف.





خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو.





المستبعدون من قائمة الأهلي أمام جيما الإثيوبي





واستبعد الجهاز الفني للأهلي كل من محمد نجيب وسعد سمير ووليد سليمان من قائمة المارد الأحمر المسافرة إلى إثيوبيا بسبب الإصابات المختلفة التي يعاني منها الثلاثي.





الأهلي يطير لإثيوبيا مساء اليوم





تغادر القاهرة في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة، متجهة إلى أثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما ابا جيفار في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان من المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى أثيوبيا مساء أول أمس الثلاثاء لكن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل المباراة لمدة ٤٨ ساعة جعل مسئولو الأهلي يقومون بتغيير موعد السفر.





واختتم الفريق الأحمر ، تدريباته صباح اليوم الخميس، على ستاد مختار التتش بالجزيرة، قبل السفر إلى أثيوبيا.





والجديد بالذكر أن الأهلي فاز على جيما الإثيوبي بهدفين دون رد احرزهما مروان محسن وناصر ماهر، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالقاهرة الأسبوع الماضي.



