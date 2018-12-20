"عاشور" ينهى خصومة مجلس غرب طنطا.. و"الفرعي" يؤكد وحدته نقيبًا وأعضاء

أصدر مجلس نقابة محامي غرب طنطا، برعاية النقيب العام سامح عاشور، بيانًا شمل أربعة قرارات تؤكد فض الخصومة القائمة في المجلس الفرعي، ووحدته نقيبًا وأعضاءً، لصالح المحامين والمحاماة، وبناء جسور الود والتفاهم.





يأتي ذلك عقب ما أعلنه نقيب المحامين، أمس الأول، خلال حضوره افتتاح الدورة الثانية لمعهد محاماة طنطا، من تحمله مسئولية فض ملف الخصومة القائمة في مجلس النقابة الفرعية في طنطا، مؤكدًا أنه من غير المسموح حدوث خصومة بين أبناء النقابة الواحدة، وأن نقابة المحامين ليس لديها رفاهية الانقسام في النقابات الفرعية، وأن وحدة محامي مصر، و الاصطفاف الوطني للمحامين لا يجوز المساس بهما.



