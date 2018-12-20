"القابضة لمياه الشرب": حملات قومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه بالمشاركة مع 8 وزارات

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الشركة تنظم حملات قومية للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، وذلك بالمشاركة مع 8 وزارات وجهات معنية، حيث تم تنفيذ حملة "أسبوع ترشيد المياه" بـ21 قرية، تحت عنوان "كل نقطه بتفرق"، وبلغ إجمالى الأنشطة المنفذة خلال أسبوع 3386 نشاطاً، لتوعية 926 ألف مواطن.





وقال المهندس ممدوح رسلان: يتم بالتعاون مع وزارة الأوقاف، تدريب 10 آلاف خطيب، للتوعية بضرورة ترشيد استهلاك المياه، فى 120 ألف مسجد، وكذا يتم بالتعاون مع الأزهر الشريف، تدريب الوعاظ، وتنظيم حملات التوعية بالمعاهد الأزهرية، بينما يتم بالتعاون مع الكنيسة القبطية تدريب 1000 من القساوسة، لتنظيم ندوات التوعية بالكنائس.



